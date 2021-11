Inondazioni nel Sud dell’India: fiumi straripati, decine di morti, dispersi e crolli – VIDEO

MeteoWeb

Si stiamo che siano almeno 30 i morti e dispersi nel sud dell’India a causa dell’esondazione di un fiume provocata ieri da forti piogge nello Stato di Andhra Pradesh. Come si legge sul locale The NewsMinute, le squadre di soccorso hanno estratto i corpi di 12 persone da tre autobus spazzati via dalle acque nei villaggi di Mandpalle, Akepadu e Nandalur nel distretto di Kadapa. Altre 18 persone risultano disperse. I tre mezzi sono stati travolti dalla piena improvvisa del fiume Cheyyeru e uno è rimasto quasi completamente sommerso, come è possibile vedere dai VIDEO in basso.

Il fiume è straripato a causa del forte afflusso proveniente dal progetto di irrigazione di Annamayya, dove venerdì un bacino ha ceduto, causando inondazioni improvvise che hanno inondato i villaggi intorno a Nandalur, Rajampet e le aree circostanti. Non è ancora noto quale sia il reale bilancio delle inondazioni. Nel distretto sono in corso operazioni di soccorso da parte della polizia, insieme alle autorità di gestione dei vigili del fuoco.

Nel frattempo, a Mullapudi, altre cinque persone sono state spazzate via dallo straripamento del fiume Swarnamukhi, ma in questo caso le squadre di soccorso sono state in grado di trarre in salvo due di loro utilizzando delle funi. Le piogge hanno anche causato il crollo di quattro case a Kadiri, nel distretto di Anantapur. Nel tragico incidente, 12 persone, tra cui due bambini, sono rimaste bloccate sotto le macerie. Gli agenti hanno recuperato i corpi di tre persone, compresi i bambini. Tuttavia, si ritiene che otto persone siano ancora bloccate sotto le macerie.