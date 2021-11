Il Meteo in Veneto: instabilità lunedì 8 novembre, poi alta pressione fino a metà settimana

MeteoWeb

Fino all’inizio della settimana il tempo sul Veneto è influenzato dalla presenza di una bassa pressione sul Mediterraneo occidentale, assieme ad un fronte in transito da nordovest che porta instabilità nella giornata di lunedì; in seguito dovrebbe prevalere la pressione alta situata sull’Europa centrale che porterà un periodo di tempo abbastanza stabile almeno fino ai giorni centrali della settimana.

Pomeriggio/sera di Domenica 7

In montagna cielo in prevalenza poco nuvoloso per nubi alte, in pianura parzialmente nuvoloso, con maggiori schiarite sulle zone settentrionali; nuvolosità in aumento dalla sera. Precipitazioni generalmente assenti, salvo una probabilità bassa di deboli piogge in pianura specie verso sera.

Lunedì 8

Cielo: Fino alle ore centrali cielo nuvoloso o molto nuvoloso; dal primo pomeriggio schiarite sulle zone Alpine, poi in estensione alle Prealpi e verso sera alla pianura.

Precipitazioni: Nella prima metà della giornata probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%) di precipitazioni da sparse a diffuse, localmente a carattere di rovescio, più frequenti e consistenti tra Prealpi e pianura interna; dalle ore centrali fenomeni in progressivo esaurimento a partire da nord, con ultimi fenomeni in pianura verso sera. Limite della neve in abbassamento da 2000 m fino a circa 1500-1700 m.

Temperature: Minime in diminuzione in quota, stazionarie o in leggero aumento in pianura e nelle valli; massime in calo.

Venti: In quota inizialmente deboli da sud-ovest, in rotazione e rinforzo fino a diventare moderati da nordest a fine giornata. In pianura fino al primo mattino deboli occidentali, in seguito nord-orientali, in intensificazione fino a moderati, anche a tratti tesi su costa e pianura orientale.

Mare: Da poco mosso nelle prime ore, in intensificazione fino a molto mosso nella seconda metà della giornata.

Martedì 9

Cielo: Cielo sereno o poco nuvoloso con visibilità ottima, salvo ingresso di nubi alte sulle zone meridionali verso sera; possibili foschie fino al mattino sulla pianura occidentale.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In generale diminuzione nei valori minimi, salvo sulle zone sudorientali della pianura; in contenuto aumento le temperature massime.

Venti: In pianura venti da nord-est moderati, a tratti tesi in prossimità della costa. In montagna inizialmente deboli/moderati dai quadranti orientali, poi in rotazione a moderati meridionali, tesi in alta quota.

Mare: Inizialmente molto mosso, poi in attenuazione a mosso dal pomeriggio.

Mercoledì 10

Cielo in parte nuvoloso fin dal mattino, con tendenza all’aumento della nuvolosità fino a cielo prevalentemente molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni generalmente assenti. Temperature in generale aumento, salvo stabili le massime in pianura.

Giovedì 11

Nuvolosità residua fino al mattino, specie sui rilievi, con schiarite ampie e giornata in prevalenza stabile e soleggiata. Temperature in aumento, salvo le minime in locale diminuzione in pianura.