Integratore di vitamina B richiamato da Aifa: trovate fiale non conformi nelle confezioni

Aifa ha comunicato il ritirato dal mercato italiano di un lotto di un farmaco utile per integrare vitamina B1 in caso di carenza della stessa. Si tratta della specialità medicinale Benerva della ditta Teofarma srl, con sede in via Fratelli Cervi n 8, a Valle Salimbene, in provincia di Pavia. Il lotto richiamato è il n° G178328, venduto in confezioni da 100 mg/1ml fiale, con scadenza indicata in 07/2022.

Il provvedimento, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si è reso necessario a seguito della comunicazione da parte della ditta Teofarma srl in merito all’individuazione di fiale non conformi per colore della soluzione in alcune confezioni del suddetto medicinale. Benerva è utilizzato nella profilassi e terapia della carenza di vitamina B1 da aumentata richiesta o da ridotto assorbimento.