Russia attanagliata dal maltempo: intensa tempesta di neve a San Pietroburgo – FOTO & VIDEO

San Pietroburgo è in questo momento sotto un’intensa tempesta di neve. Già da questa mattina, nella regione di Leningrado ci si stava preparando per la tempesta di neve, con la creazione di una sede per il coordinamento operativo dei lavori dei servizi comunali e stradali durante il periodo delle abbondanti nevicate, previste dal pomeriggio di lunedì e per tutto l’ultimo giorno di novembre. Per i prossimi tre giorni si prevede che sulla regione aumenterà il vento e le abbondanti nevicate saranno una costante.

La temperatura nelle regioni orientali scenderà di notte a -16°C e l’altezza della neve in alcuni punti può supererà i 20 cm di accumulo. I servizi stradali che si occupano di tenere libere la autostrade regionali funzionano in modalità potenziata dal fine settimana: circa novemila chilometri di binari sono stati sgomberati da neve e ghiaccio, e i lavori di pulizia non si fermano.

“Stanno arrivando le prime abbondanti nevicate, quindi prestiamo particolare attenzione allo sgombero della neve sulle strade, nei piazzali, negli spazi pubblici. Abbiamo incaricato di creare una sede con la partecipazione di comitati specializzati“, ha dichiarato il governatore della regione di Leningrado Alexander Drozdenko.

Pattuglie speciali sono dispiegate sulle strade più trafficate. 29 stazioni meteorologiche monitorano 24 ore su 24 le condizioni della carreggiata. Lenavtodor esorta i conducenti a prestare attenzione, ad osservare il limite di velocità e lasciare passare i veicoli di emergenza. Gli operatori stradali sono in attesa delle richieste degli automobilisti h24.

La nevicata di questa sera, dunque, era stata ampiamente prevista, ma la situazione sulle strade è difficile. Nella notte e nella mattinata di martedì 30 novembre è prevista ancora più neve, a tratti forte, a tratti bufera di neve. La temperatura prevista durante il giorno è tra i -4°C … -9°C, mentre di notte in alcune località ai abbasserà fino a -12°C.