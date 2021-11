La Florida blocca la legge sull’obbligo di vaccino ai lavoratori: le aziende rischiano multe fino a 50.000 dollari

MeteoWeb

Il governatore della Florida ha reso illegale per i datori di lavoro richiedere a tutti i lavoratori di farsi vaccinare contro il Covid. La legislatura della Florida ha presentato il disegno di legge che blocca i mandati del vaccino contro il Covid-19 e il governatore Ron DeSantis lo ha firmato, definendo le misure come uno sforzo per proteggere i lavoratori che potrebbero perdere il lavoro per mancanza di conformità. DeSantis è stato in prima linea nella lotta politica per ridurre i mandati di mascherine e vaccini. “Nessuno dovrebbe perdere il lavoro a causa di mandati Covid pesanti e abbiamo la responsabilità di proteggere i mezzi di sussistenza della gente della Florida“, ha affermato il governatore in una nota. DeSantis ha anche affermato che la legge intende rispettare “le libertà individuali delle persone”.

L’amministrazione Biden ha ordinato le vaccinazioni per i lavoratori delle grandi aziende e per i membri della forza lavoro federale, ma la misura ha incontrato resistenza in tutto il Paese. La Florida è tra gli stati che hanno contestato i mandati federali in tribunale. La nuova legge della Florida proibisce ai datori di lavoro di imporre rigidi mandati sui vaccini, consentendo ai dipendenti di scegliere esenzioni che includono problemi di salute o religiosi, gravidanza e aver avuto il virus ed essere guariti. I lavoratori non vaccinati potrebbero invece sottoporsi a controlli periodici o indossare dispositivi di protezione, a spese dei datori di lavoro. Le multe per violazione potrebbero costare 10.000 dollari al giorno per violazione dei dipendenti per le aziende con meno di 99 dipendenti o fino a 50.000 dollari per violazione dei dipendenti per le aziende più grandi.

Scelte totalmente diverse rispetto all’Italia, dove invece l’obbligo di Green Pass è stato recentemente esteso anche ai lavoratori. Così mentre nel nostro Paese, sono previste multe alle aziende se non viene rispettato l’obbligo di Green Pass, in Florida le aziende rischiano multe ben più salate se impongono l’obbligo di vaccino ai propri dipendenti.