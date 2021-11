La Grande Muraglia Verde Africana: promettenti ritorni economici dall’enorme progetto di recupero della terra nel Sahel

MeteoWeb

“Il degrado del suolo nel Sahel minaccia i mezzi di sussistenza e la sicurezza alimentare. Il programma Great Green Wall (Grande Muraglia Verde Africana) è un’imponente iniziativa per ripristinare 100 milioni di ettari di ecosistemi degradati in 11 Paesi dell’area, iniziata nel 2007 per promuovere anche lo sviluppo sostenibile e la mitigazione dei cambiamenti climatici”, si legge in uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Sustainability, in cui i ricercatori hanno “valutato i costi ei benefici economici dei futuri progetti di recupero del territorio nell’ambito di questo programma”. I ricercatori hanno “applicato diversi scenari che tengono conto dei benefici sia a prezzo di mercato che non di mercato dagli ecosistemi ripristinati e considerando l’eterogeneità dei contesti decisionali locali in termini di orizzonti di pianificazione degli investimenti, tassi di sconto e tempo necessario affinché gli ecosistemi ripristinati inizino a produrre i loro benefici in pieno”.

Secondo gli autori, i costi del degrado del suolo nella regione del Sahel sono stati pari a 3 miliardi di dollari all’anno dal 2001 al 2018, il che rende il recupero delle terre degradate e l’ambizioso sforzo della Grande Muraglia Verde una prospettiva attraente. In tutti gli scenari di recupero del territorio considerati, i benefici previsti superano i costi, con lo scenario medio che produce 1,2 dollari statunitensi per ogni dollaro statunitense investito; un risultato promettente. Gli autori riferiscono che sono necessari 18-70 miliardi di dollari per ottenere benefici da documentate opportunità di recupero su 27,9 milioni di ettari di terreno, che si trovano principalmente in Nigeria, Mali, Etiopia e Gibuti. Gli autori mostrano che è necessaria l’adozione di un orizzonte di pianificazione di dieci anni o più per ottenere un beneficio positivo.

“I risultati mostrano che ogni dollaro americano investito nel recupero della terra produce in media 1,2 dollari americani nello scenario di base, che vanno da 1,1 a 4,4 dollari americani in tutti gli scenari. Al massimo, sono necessari dieci anni affinché le attività di recupero del territorio si rendano in pareggio dal punto di vista sociale, tenendo conto dei benefici dell’ecosistema sia a prezzo di mercato che non di mercato. Per finanziare tutte le attività di recupero della terra proposte, è necessario un investimento di 44 miliardi di dollari nello scenario di base (18-70 miliardi di dollari negli scenari). Si stima che i conflitti violenti nel Sahel riducano l’accessibilità a questi ecosistemi degradati da 27,9 milioni di ettari a 14,1 milioni di ettari. Lo studio mette in evidenza le attività e i luoghi in cui il recupero della terra è sia economicamente interessante che ecologicamente sostenibile, anche dopo aver tenuto conto dei tassi di sopravvivenza più bassi di alberi ed erbe piantati, della persistenza dei fattori di degrado del suolo e del numero crescente di conflitti violenti che ostacolano il recupero della terra nel Sahel. Queste informazioni possono aiutare a migliorare l’orientamento delle future attività di recupero della terra nella regione”, scrivono i ricercatori.

“Dal lancio nel 2017, le attività di recupero della terra sono stati condotti su 4 milioni di ettari sul totale previsto di 100 milioni. I motivi principali di questo lento avanzamento sono la mancanza di fondi, un crescente numero di conflitti e capacità di attuazione insufficienti”, si legge nello studio.

“I cambiamenti nell’uso del suolo e nella copertura del suolo in tutto il Sahel sono il risultato di complesse interazioni tra fattori climatici e umani. Attribuire chiaramente le cause del degrado del suolo tra cambiamento climatico e cause umane è estremamente difficile. Di recente, il cambiamento nell’uso del suolo e nella copertura del suolo, piuttosto che il cambiamento climatico, è stato indicato come il fattore chiave nel rischio di degrado della terra in tutto il Sahel. Questo studio evidenzia che per la regione del Sahel, i cambiamenti nell’uso e nella copertura del suolo sono fortemente influenzati da fattori sia umani che climatici e sono dinamici. Alcuni di questi cambiamenti che portano al degrado del suolo potrebbero essere suscettibili di azioni correttive. Altri sono fortemente influenzati da fattori naturali; quindi, l’azione umana per influenzarli o porvi rimedio potrebbe non essere ottimale né ecologicamente né economicamente”, riporta lo studio.

“I servizi ecosistemici non-provisioning costituiscono più della metà del valore totale dei servizi ecosistemici per tutti i biomi eccetto i terreni coltivati, per i quali i servizi provisioning costituiscono la maggior parte del loro valore. Tuttavia, non esistono mercati per la maggior parte dei servizi non-provisioning, e anche per quelli che hanno mercati, come il carbonio, la partecipazione attiva dei Paesi del Sahel attraverso attività di recupero del territorio richiede il superamento di sostanziali barriere tecniche. In tale contesto, l’attrattiva economica del recupero di biomi diversi dai terreni coltivati ​​è molto minore. In effetti, è diventata opinione comune che la prevenzione di un ulteriore degrado del suolo attraverso lo sconfinamento delle terre coltivate nel Sahel richiederà un aumento della produttività agricola. Tuttavia, una maggiore produttività agricola significa anche maggiori costi opportunità delle terre coltivate, quindi maggiori incentivi per espandere le terre coltivate. A questo proposito, i servizi ecosistemici non-provisioning, in particolare il sequestro del carbonio, forniscono benefici pubblici globali. Pertanto, sono necessari sforzi più urgenti per aiutare i Paesi del Sahel a conseguire ricavi attraverso il sequestro del carbonio nell’ambito delle attività di recupero del territorio (ad esempio, l’applicazione dell’articolo 6 dell’Accordo di Parigi), fornendo opzioni alternative interessanti per aumentare i redditi attraverso il recupero e la gestione sostenibili dell’ecosistema”, si legge nello studio.

“La letteratura esistente discute i ruoli del degrado del suolo e dei fattori ambientali come cause dei conflitti nel Sahel. Tuttavia, è chiaramente visibile che i conflitti esistenti stanno ostacolando le attività di recupero del territorio. Ad eccezione della Mauritania e del Senegal, la regione ha registrato una forte crescita del numero di conflitti nell’ultimo decennio. La risoluzione di questi conflitti sarebbe un passo importante per facilitare l’attuazione di successo delle attività di recupero del territorio nella regione”.

“Le attività di recupero del suolo non dovrebbero essere limitate alle agenzie agricole, forestali o ambientali. Al contrario, dovrebbero comportare un approccio intersettoriale, coordinando anche tutte le altre politiche settoriali per facilitare il raggiungimento degli obiettivi di recupero del territorio. Questo perché il degrado del suolo e il recupero del suolo portano a importanti effetti di ricaduta in vari settori. Per fare un esempio, una delle principali cause di deforestazione nel Sahel è una forte dipendenza dalla tradizionale legna da ardere e dal carbone per soddisfare il fabbisogno energetico. Ad esempio, oltre il 90% della popolazione etiope e il 70% della popolazione nigeriana dipendono da legna da ardere e carbone per cucinare. A meno che le attività di recupero del territorio non siano accompagnate da misure per migliorare i mezzi di sussistenza e ampliare l’accesso a fonti energetiche alternative, il reimpianto degli alberi avrà solo un effetto a breve termine e limitato. Gli investimenti a lungo termine nelle attività di recupero della terra sono spesso ostacolati dalla mancanza di diritti di proprietà fondiaria chiaramente definiti e legalmente applicabili e di sicurezza del possesso della terra. Il rafforzamento della sicurezza della proprietà fondiaria in tutte le sue forme, sia private che comunali, fornirà l’incentivo per investimenti privati nel recupero del territorio”, si legge nello studio.

“Per il successo a lungo termine delle attività di recupero della terra in corso, dovrebbero essere compiuti sforzi concertati per garantire che il recupero della terra sia integrato nelle agende di sviluppo dei governi e incluso in modo più evidente nei bilanci annuali. Probabilmente non è possibile ripristinare tutte le terre degradate nel Sahel mediante azioni governative o progetti finanziati da donatori. L’unica possibilità per farlo è attraverso l’iniziativa privata degli stessi utenti del territorio insieme al governo e alla cooperazione e all’azione allo sviluppo. Il recupero del territorio e la gestione sostenibile del territorio sono processi continui. I progetti mirati di recupero del territorio possono sembrare di successo per un breve periodo, ma avranno una sostenibilità e un effetto limitati sul miglioramento dei mezzi di sussistenza e sull’alleviamento dell’insicurezza alimentare nel Sahel senza un mantenimento continuo”, conclude lo studio.