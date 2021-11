La Lega: “siamo nettamente contrari all’obbligo di Green Pass per i bambini”

MeteoWeb

Domani mattina videoconferenza tra Matteo Salvini e i governatori della Lega. Come fa sapere il partito, si parlerà tra le altre cose, della situazione politica e della necessità di evitare ulteriori chiusure e di alimentare paure che hanno già contribuito a una raffica di disdette per il periodo natalizio. La Lega, viene spiegato, è nettamente contraria al Green pass obbligatorio per i bambini sotto i 12 anni.