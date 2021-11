La Luna si tinge di rosso: le FOTO dell’eclissi parziale più lunga degli ultimi 580 anni

MeteoWeb

E’ in corso l’eclissi lunare parziale più lunga del secolo: l’ombra della Terra ha coperto il 97% della Luna piena, bloccando la maggior parte della luce del Sole e facendo assumere al nostro satellite una colorazione rosso scuro/ruggine. E’ l’eclissi lunare parziale più lunga degli ultimi 580 anni, secondo l’Holcomb Observatory della Butler University (Indiana).

La variazione di colore si verifica perché la luce del Sole, nonostante sia direttamente bloccata dall’ombra terrestre, o dalla parte più scura della sua ombra, si piega intorno al nostro pianeta e viaggia attraverso la nostra atmosfera per raggiungere la Luna. L’atmosfera terrestre filtra le lunghezze d’onda più corte e più blu e consente il passaggio delle lunghezze d’onda rosse e arancioni. Dopo che queste lunghezze d’onda rosse e arancioni passano attraverso l’atmosfera terrestre, continuano a viaggiare verso la Luna, irrorandola di una profonda luce rosso mogano.

L’eclissi quasi totale della Micro Luna Piena (durata di circa 3 ore, 28 minuti e 23 secondi) è iniziata alle 08:19 ora italiana, raggiungendo il massimo intorno alle 10 ora italiana. Una curiosità: è stata una Luna piena “Micro” perché si è verificata nel momento in cui era più lontana dalla Terra (all’apogeo, il punto opposto del perigeo, quando invece si parla di “Super” Luna).

L’eclissi è stata ammirata in Nord America e nell’Oceano Pacifico, in Europa occidentale, in Australia orientale, in Nuova Zelanda e in Giappone.