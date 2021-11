La neve sta imbiancando la Sila cosentina, scenari fiabeschi in Calabria [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb

Da ieri sera e tuttora in corso, la neve sta imbiancando la Sila cosentina. Transito con prudenza sulla Ss107 silana- crotonese tra San Giovanni in Fiore e Camigliatello silano e sulle provinciali sp208 tra San Giovanni e Longobucco. La neve raggiunge i 10 cm nella zona di Pettinascura nel Parco Nazionale della Sila. Le immagini e il video a corredo dell’articolo arrivano dal Parco Nazionale della Sila – loc. Pettinascura in agro di San Giovanni in Fiore e dal lago Ariamacina agro di Casali del Manco.

Nevica a partire dai 1100 metri, anche se il manto bianco è più evidente dai 1300/1400 metri. Nel pomeriggio sono previste nevicate e rovesci di neve sempre sulla Sila cosentina e a quote più basse.

Il materiale ci è stato inviato dal nostro affezionato collaboratore Gianluca Congi.