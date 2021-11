La Palma, i fiumi di lava continuano a scorrere: “nuove bocche potrebbero aprirsi in qualsiasi momento” [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb

Allerta meteo alle Isole Canarie a causa delle piogge, che a La Palma complicano ulteriormente i lavori di pulizia delle ceneri espulse dal vulcano Cumbre Vieja, in eruzione dallo scorso 19 Settembre. Le colate laviche hanno modificato il terreno nella parte orientale dell’isola, così come il consueto canale attraverso il quale scorre l’acqua piovana. Di conseguenza, diverse aree costiere rischiano allagamenti.

Ieri le autorità hanno vietato ai residenti di recarsi nelle case nelle aree evacuate per paura di deflussi e smottamenti.

L’accumulo di cenere e le difficoltà nel rimuoverla hanno costretto anche alla sospensione dei collegamenti aerei con l’isola.

I fiumi di lava continuano a scorrere: giovedì si è creata una lingua che si muove a una velocità considerevole lungo il fianco sud e attraversa parti di Las Manchas che non aveva distrutto in precedenza, ha spiegato il vulcanologo dell’Instituto Geográfico Nacional (IGN) Rubén López.

Giovedì il vulcano de La Palma ha fatto paura, con l’apertura di una nuova bocca e di una nuova fessura: questi due eventi hanno causato “la corsa” di una lingua di lava che “ha raggiunto il cimitero di Las Manchas e un impianto fotovoltaico“, oltre a molte case, ha affermato il direttore tecnico dell’Emergenza Vulcanica delle Isole Canarie Plan (Pevolca), Miguel Ángel Morcuende.

Sono ancora attivi diversi centri di emissione con attività variabile (sia piroclasti che gas e lava), e gli scienziati non escludono – riporta El País – che si possano aprire nuove bocche in qualsiasi momento.