La Palma, l’attività del vulcano Cumbre Vieja si intensifica: aumenta l’emissione di lava e cenere [VIDEO]

A 50 giorni dall’inizio dell’eruzione del vulcano sull’isola di La Palma, gli esperti che seguono l’evoluzione dell’attività hanno rilevato un aumento dell’emissione di lava, dopo diversi giorni in cui si era verificata una minore espulsione.

Questo episodio – riporta El País – è in linea con la tesi più volte sostenuta dai portavoce del Piano di Emergenza Vulcanico delle Isole Canarie (Pevolca): è troppo presto per pensare che la fine dell’eruzione sia vicina. “Questo fenomeno, sin dal suo inizio, è accompagnato da molti cambiamenti di intensità. Ci possono essere episodi di un’apparente mancanza di intensità durante un periodo, che si riflette nel tremore (vibrazioni vulcaniche prolungate) e in flussi meno voluminosi, e poi ci può essere un’intensificazione“, un “comportamento naturale di queste eruzioni,” ha spiegato ieri in conferenza stampa la vulcanologa Carmen López dell’Instituto Geográfico Nacional (IGN)

Questo aumento dell’emissione di lava non significa che la superficie distrutta stia aumentando: le lingue di lava sono ferme. Come nei giorni scorsi, la lava viene assimilata al deflusso esistente, sia facendolo crescere in altezza, sia riempiendo gli spazi tra i materiali depositati. Finora la lava ha coperto 983,44 ettari e il perimetro di questa superficie è di 56,2 km.

Il direttore tecnico di Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, ha assicurato che la lava potrà tornare a muoversi, ma sostanzialmente non lo farà se si manterrà l’attuale scenario eruttivo: “Dipende fondamentalmente dall’apertura del cono, dove viene espulsa la lava e dove si muove. Finché la situazione attuale continua, dobbiamo capire che è favorevole al nostro obiettivo che non ci sia più superficie rasa al suolo o più danni“.

Nelle ultime ore è aumentata anche l’emissione di cenere. La qualità dell’aria è buona nella maggior parte dell’isola, ma è “estremamente sfavorevole” a causa delle particelle sospese inferiori a 10 micron a Los Llanos de Aridane, ai piedi del vulcano. Gli esperti hanno ricordato alla popolazione di questa zona che è obbligatorio indossare le mascherine FFP2 e hanno chiesto di limitare il più possibile gli spostamenti, soprattutto in auto, poiché il movimento dei veicoli solleva le ceneri.

La sismicità è diminuita rispetto ai giorni precedenti: il terremoto più rilevante si è verificato a Fuencaliente sabato, magnitudo 4.5. “L’attuale livello di sismicità continua a indicare che sono possibili terremoti maggiormente avvertiti,” ha evidenziato il rapporto Pevolca.