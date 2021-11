La regina Elisabetta ha problemi di salute: salta la cerimonia di commemorazione ai caduti

MeteoWeb

Buckingham Palace ha annunciato che la regina Elisabetta non parteciperà, come annunciato qualche giorno fa, alle commemorazioni per i caduti di guerra per un problema alla schiena. E’ quanto si legge sul sito della Bbc. Buckingham Palace ha spiegato che la monarca è “delusa” per il fatto di non poter presenziare all’evento. In precedenza con un nota ufficiale era stato comunicata la “ferma intenzione” della regina di partecipare alla cerimonia. A nome della regina, dunque, verrà deposta una corona di fiori dal principe di Galles.

La presenza della Regina alle cerimonie per commemorare i caduti dei conflitti doveva segnare il suo ritorno agli impegni pubblici dopo la notte di ricovero in ospedale a ottobre e le tre settimane di riposo che ne erano seguite. “La Regina , dopo aver avuto uno stiramento alla schiena, ha deciso questa mattina con grande rammarico che non potrà partecipare al Remembrance Sunday Service di oggi al Cenotafio“, si legge nella nota.