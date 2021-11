La tempesta “Arwen” flagella il Regno Unito: venti fino a 160 km/h, almeno 2 morti [FOTO]

MeteoWeb

La tempesta “Arwen” si è abbattuta sul Regno Unito nelle scorse ore, con raffiche di vento con punte fino a quasi 160 km/h (in Northumberland): almeno due persone sono morte in Irlanda del Nord e nel Nord dell’Inghilterra, aree colpite dal forte maltempo, insieme al Centro-nord dell’Inghilterra e al Galles.

Decine di migliaia di persone (almeno 80mila in Scozia) sono senza elettricità mentre diversi voli e treni sono stati soppressi.

Circa 120 camion sono rimasti bloccati per la neve a Rochdale, vicino a Manchester.

Le due vittime sono due uomini colpiti da alberi sradicati dalla furia del vento, uno ad Antrim e l’altro in Cumbria, secondo quanto riportano i media locali.