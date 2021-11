Vaccini, arriva l’ok di Aifa: “La terza dose dopo cinque mesi dalla seconda”. Per Speranza è cruciale

MeteoWeb

Con l’ok dell’Aifa , in Italia ci si avvierà verso la possibilità di somministrare la terza dose o il richiamo cinque mesi dopo l’ultima inoculazione. E’ quanto riferito dal Governo alle Regioni. “La dose di richiamo è cruciale per proteggere meglio noi e chi ci sta accanto possibile. Dopo l’ultimo parere di Aifa sarà cruciale farla a 5 mesi dal completamento del primo ciclo. Vacciniamoci tutti per essere più forti“, ha scritto su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza.