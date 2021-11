L’attrice australiana Melle Stewart lotta per la vita: ha avuto un ictus dopo il vaccino anti Covid

MeteoWeb

Un’attrice australiana lotta per la vita in terapia intensiva dopo aver subito un ictus causato dal raro effetto collaterale di coagulazione del sangue del vaccino AstraZeneca. Melle Stewart, 40 anni, ha ricevuto la sua prima dose del vaccino prodotto da Oxford il 24 maggio a Londra, dove vive con suo marito e il collega attore Ben Lewis. La trombosi con sindrome trombocitopenica è una condizione estremamente rara che coinvolge bassi livelli di piastrine nel sangue e solo 156 casi della malattia sono stati segnalati su quasi 13 milioni di dosi di AstraZeneca somministrate in Australia.

Le possibilità di soffrire di questo raro effetto collaterale sono molto basse e si verificano in circa 4-6 persone su ogni milione dopo essere state vaccinate, secondo il sito web del governo australiano, come si legge sul Daily Mail. Due settimane dopo che la signora Stewart ha ricevuto il vaccino, si è svegliata con una strana sensazione sul lato destro del corpo. Mentre cercava di alzarsi dal letto, è collassata ed è stata portata d’urgenza in ospedale, dove le sue condizioni sono rapidamente peggiorate poiché ha perso tutti i movimenti nella parte destra del corpo e la capacità di parlare.

“Ha iniziato ad avere convulsioni ed è stata portata in ambulanza al St George’s Hospital, dove i neurochirurghi hanno combattuto per salvarle la vita, rimuovendole gran parte del cranio per ridurre la pressione nel cervello”, ha scritto una familiare su una pagina GoFundMe. L’attrice è finita in terapia intensiva, dove le è stata diagnosticata una trombosi trombocitopenica indotta dal vaccino, un raro effetto collaterale legato al siero di AstraZeneca. Melle ha trascorso tre settimane in coma indotto su un ventilatore dopo aver subito un grave ictus, causato da due grossi coaguli nelle vene principali del suo cervello. Dopo aver trascorso quasi cinque settimane a lottare per la vita in terapia intensiva, è stata trasferita in un’unità specializzata in ictus acuti dove ha iniziato la riabilitazione, prima di essere trasferita in un ospedale specializzato a Londra l’8 settembre.

L’attrice professionista “in forma e in salute” che non era mai stata in ospedale prima sta ora imparando di nuovo a parlare, camminare e muovere il braccio e la mano destri, e rimarrà in ospedale fino al 2022 mentre impara ad adattarsi alla sua nuova vita. Prende ancora farmaci anticoagulanti e antiepilettici e richiederà un ulteriore intervento chirurgico per inserire una placca di titanio nel cranio per sostituire la porzione rimossa durante un’operazione precedente.

La donna avrà bisogno di una serie di costi per la terapia riabilitativa in corso, tra cui terapia fisioterapica, occupazionale, logopedica e psicologica. Anche la casa della coppia richiederà modifiche prima che venga dimessa dall’ospedale. La famiglia rimane fiduciosa che Melle possa tornere in Australia quando sarà abbastanza forte e la pandemia consentirà un passaggio sicuro a casa. Nonostante i suoi effetti collaterali strazianti, la signora Stewart “continua a sostenere la vaccinazione”.

Una raccolta fondi è stata intanto lanciata per aiutare finanziariamente Melle e suo marito nella sua lunga strada verso la ripresa “Se l’è cavata, ma la sua vita è cambiata per sempre“, ha scritto su Facebook il cognato, il cantante d’opera e attore Alexander Lewis. “È difficile credere che qualcuno così vivace come Melle, che ha lavorato sui palchi di tutto il mondo e registrato numerosi audiolibri, stia imparando di nuovo a camminare e parlare. Melle e mio fratello Ben avranno bisogno di molto sostegno emotivo e finanziario lungo il suo viaggio”.

AstraZeneca è stato collegato ad un raro disturbo della coagulazione del sangue. Otto australiani sono morti a causa dello sviluppo di coaguli di sangue dopo aver ricevuto la vaccinazione con AstraZeneca. Su oltre 12,6 milioni di dosi somministrate in Australia, sono stati registrati 156 casi di TTS. Rispetto al contrarre il virus, la possibilità di morte è di circa l’1,8% con 1.450 decessi in Australia su 130.000 casi.

Il rischio di morire di Covid-19 è 22.000 volte superiore a quello di subire effetti collaterali fatali dal vaccino, 550 volte superiore al rischio di essere ucciso sulle strade australiane. I dati britannici suggeriscono che il rischio di TTS è molto più basso con una seconda dose.