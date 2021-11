Le Cicadee non erano presenti all’epoca dei dinosauri: nuovo studio data i noti alberi in epoca più recente

MeteoWeb

Si pensava che i dinosauri nel periodo giurassico vagassero tra alberi appartenenti alla famiglia delle Cicadee, ma ora una scienziata di Sydney afferma di aver dimostrato che le moderne piante appartenenti all’ordine Cycadales o “piante di dinosauro” non sono cresciute 200 milioni di anni fa. La dottoressa Nathalie Nagalingum, ricercatrice presso il Royal Botanic Garden di Sydney, ha affermato che per il suo studio ha preso in considerazione “l’orologio molecolare” della pianta, un modo per invecchiare le specie in base al tasso di cambiamento nel loro DNA.

La ricercatrice ha scoperto che le specie viventi di oggi sono diverse da quelle trovate durante il periodo Giurassico, quando i dinosauri vagavano sul nostro pianeta. “Abbiamo quindi esaminato l’estinzione dei dinosauri 65,5 milioni di anni fa e abbiamo scoperto che c’era un divario di 55 milioni di anni tra l’estinzione dei dinosauri e le moderne cicadee che hanno iniziato a diversificarsi”, afferma. “Ora possiamo dire che le specie viventi di cicadee non sono antiche o avanzi dei tempi dei dinosauri. Si sono evoluti indipendentemente dai dinosauri solo 10 milioni di anni fa”.

Dopo aver studiato 11 gruppi di piante, Nathalie ha scoperto che tutte le cicadee, indipendentemente da dove crescessero, hanno iniziato a diversificarsi 10 milioni di anni fa. Ciò indica che un trigger potrebbe essere stato responsabile. “Sembra che l’innesco sia stato un cambiamento del clima; cioè, quando è iniziato il raffreddamento globale e quando il mondo ha iniziato ad avere stagioni distinte”. La ricercatrice è convinta dal fatto che il cambiamento climatico stia ora minacciando la specie.

“Oggi, le cicadee sono elencate tra le piante più a rischio di estinzione e le vittime più probabili di un’estinzione di massa causata dall’uomo“, afferma. “Le cicadee sono piante a crescita molto lenta, quindi è difficile prevedere se le cicadee possono sopravvivere, ora che il cambiamento climatico sta avvenendo a un ritmo molto più veloce“. Le scoperte di Nathalie sono il risultato della sua ricerca presso l’Università di Harvard e l’Università della California, Berkeley, utilizzando una combinazione di fossili e sequenze di DNA. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Science.