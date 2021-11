Le città europee sono invitate a partecipare alla missione “100 città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030″

MeteoWeb

Oggi la Commissione europea ha aperto un invito a manifestare interesse rivolto alle città che intendono partecipare alla missione europea “100 città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030”. La missione, una delle 5 individuate nel piano strategico Orizzonte Europa, ha l’obiettivo di rendere intelligenti e a impatto climatico zero 100 città europee entro il 2030. Queste dovranno fungere da poli di sperimentazione e innovazione per consentire che tutte le città europee raggiungano gli stessi obiettivi entro il 2050.

L’invito pubblicato oggi chiede alle città europee che vogliono progredire nella transizione verde di fornire informazioni sulle loro attuali circostanze e attività, nonché sui loro futuri piani di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Le città selezionate saranno in prima linea nella transizione alla neutralità climatica, secondo gli obiettivi del Green Deal europeo, e apporteranno alle loro comunità molteplici vantaggi in termini di riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico, meno traffico e stili di vita più sani.

Mariya Gabriel, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, ha dichiarato: “Città e regioni devono essere al centro del nostro impegno per la neutralità climatica. È fantastico vedere l’entusiasmo e l’ambizione che molte città hanno già condiviso con noi. Vorrei incoraggiare vivamente le città a partecipare a questo invito, e non solo quelle che sono già molto avanti nel percorso verso la neutralità climatica, ma anche quelle che si trovano in una fase più precoce della loro trasformazione.”

Le città che avranno manifestato il loro interesse verranno valutate da esperti indipendenti e i risultati della selezione saranno annunciati ad aprile 2022. Non appena il processo di selezione sarà completato, le città potranno iniziare a lavorare per raggiungere i loro obiettivi con l’aiuto di una “piattaforma di missione”.

Ulteriori informazioni sul processo di selezione e sulla missione europea “100 città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030” sono disponibili qui, nel kit informativo per le città, nelle domande più frequenti e in questa scheda informativa.