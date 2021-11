Covid, cambiamenti climatici, debito pubblico: le democrazie sviluppate vanno verso un lungo periodo di rallentamenti economici. Lo studio

MeteoWeb

Le democrazie sviluppate hanno proliferato negli ultimi due secoli durante un’era di crescita economica senza precedenti, che però potrebbe finire nel prossimo futuro. Le previsioni macroeconomiche prevedono un rallentamento della crescita nel corso del ventunesimo secolo per ragioni strutturali quali l’invecchiamento della popolazione, il passaggio dai beni ai servizi, il rallentamento dell’innovazione e il debito. Effetti a lungo termine di COVID-19 e cambiamento climatico potrebbero rallentare ulteriormente la crescita. Alcuni scienziati della sostenibilità affermano che una crescita più lenta, una stagnazione o una decrescita sono un imperativo ambientale, specialmente nei paesi sviluppati. La crescita lenta, dunque, è inevitabile, e per questo motivo un gruppo di studiosi guidati da Matthew G. Burgess, ha lanciato un avvertimento attraverso uno studio pubblicato su Nature: le democrazie sviluppate dovrebbero prepararsi a ulteriori stress fiscali e sociali, alcuni dei quali sono già evidenti. E’ necessaria una rinascita civica, che comprenda sforzi del governo e dei cittadini volti a ridurre le disuguaglianze, l’integrazione sociale di popolazioni diverse e la costruzione di identità condivise, aumentando le opportunità economiche per i giovani, migliorando il ritorno sugli investimenti in tassazione e pubblica spesa, rafforzando le istituzioni democratiche formali e investendo per migliorare i driver non economici del benessere soggettivo.

Moderne democrazie liberali, con un’ampia economia e libertà e stabilità politica, predominano nell’odierno mondo sviluppato, ma sono un’anomalia storica. Prima delle rivoluzioni industriali c’era sia poco pro capite lordo che crescita del prodotto interno (PIL) e scarsa democrazia. Dalle rivoluzioni industriali, la maggior parte dei paesi è sfuggita alla “Trappola malthusiana“, dove la crescita della produttività della terra ha portato alla crescita in popolazione ma non in ricchezza. Questa crescita globale senza precedenti ha contemporaneamente coinciso con la proliferazione globale della democrazia. All’inizio del diciannovesimo secolo, meno dell’1% della popolazione mondiale viveva in democrazia, rispetto a circa il 55% di oggi. Ci sono alcune prove di causalità bidirezionale: in media (con alcune eccezioni), istituzioni aperte e democratiche promuovono la crescita, e a loro volta la crescita e il benessere a lungo termine promuovono la formazione di istituzioni democratiche. Le democrazie sviluppate (cioè ad alto reddito) sono state in prima linea in queste tendenze, ma ora potrebbero affrontare la prospettiva di rallentamenti a lungo termine della crescita economica nel XXI secolo.

I ricercatori hanno esaminato le ragioni per le quali la crescita dell’economia del ventunesimo secolo potrebbe essere lenta, provando a comprendere quali siano le potenziali sfide fiscali e sociali che una crescita lenta potrebbe porre nelle democrazie sviluppate e discutendo le strategie che i paesi possono attuare per affrontare queste sfide. “La nostra discussione su “crescita lenta”, “stagnazione” o “decrescita” – raccontano gli autori – di solito si riferisce a una crescita di lungo periodo più lenta, nulla o negativa, rispettivamente, in PIL pro capite, che misura la ricchezza. Tuttavia, discutiamo anche della crescita del PIL nel contesto delle sfide fiscali, poiché il PIL è il denominatore del rapporto debito/PIL, ed è la base imponibile”.

“Siamo partiti dall’osservazione che le moderne democrazie sviluppate sono sorte durante un periodo di crescita dell’economia globale senza precedenti, che potrebbe però volgere al termine nel breve periodo, inevitabilmente o deliberatamente per necessità. Sebbene il futuro della crescita economica sia incerto, la possibilità di lungo periodo della stagnazione che arriva in questo secolo nei paesi sviluppati è diventata troppa significativa ed evidente per essere ignorata. Abbiamo esaminato le prove che suggeriscono che le democrazie sviluppate possono affrontare una serie di sfide sociali fiscali in condizioni di stagnazione a lungo termine, compresi elevati oneri del debito; opportunità economiche in declino; formazione della famiglia e salute mentale tra i giovani; crescente disuguaglianza; sfide alla finanza personale; declino della fiducia sociale; e aumento del conflitto. Alcune di queste sfide sono già empiricamente evidenti, e si intersecano con altri importanti sconvolgimenti della società (oltre ai rallentamenti della crescita) come automazione, globalizzazione e cambiamento climatico“, scrivono i ricercatori.

L’obiettivo principale dello studio è quello di portare l’attenzione su questioni importanti, al fine di stimolare il dibattito pubblico e multidisciplinare della ricerca accademica, soprattutto per cercare di dare risposte a molte domande cruciali. Ad esempio, è inevitabile una crescita lenta a lungo termine e per quanto tempo? I governi dovrebbero cercare di ritardarla usando le politiche economiche? Quanto debito pubblico e privato possono permettersi le economie

prima di arrivare allo stagnamento? Quando i paesi dovrebbero perseguire lo stimolo fiscale in tempi lenti? Come rallenta la crescita o la stagnazione? Le risposte date ora a queste domande potrebbe essere l’unico modo per affrontare un futuro economico critico, con cognizione e consapevolezza.