Previsioni Meteo: maltempo diffuso al Centro-Sud e sulle isole maggiori nel weekend del 6-7 novembre

Per il prossimo weekend, il primo di novembre, le previsioni meteo continuano a prospettare condizioni di ricorrente instabilità su molte regioni. In linea di massima, non si vedono situazioni anticicloniche sul Mediterraneo (seppure una moderata ripresa dei valori barici è considerata nelle simulazioni, in particolare sulle regioni settentrionali) piuttosto, è computata una reiterazione di un’azione moderatamente instabile in particolare sui settori centro-occidentali dal nostro bacino. Più nello specifico, i modelli matematici computano l’azione di una moderata area depressionaria collocata tra le Baleari, l’Algeria settentrionale e la nostra isola più a Ovest, la Sardegna, abbastanza statica su questo comparto Mediterraneo e in grado di attivare fronti nuvolosi, talora più deboli, in qualche occasione anche piuttosto organizzati e più intensi, in azione soprattutto sulle nostre regioni centro-meridionali e sulle isole maggiori. Sarebbero queste le aree che, nel corso del fine settimana, potrebbero continuare ad avere nubi e precipitazioni irregolarmente distribuite, ma in qualche fase su diversi settori anche di buona intensità.

Più nello specifico, per la giornata di sabato 6 novembre, la circolazione meridionale, mediamente da Sud Ovest, dalla Tunisia, indotta dalla bassa pressione algerina, comporterebbe una diffusa nuvolosità sulle regioni centro-meridionali un po’ tutte, con addensamenti e piogge sparse, ma più intense tra il Centro Sud Lazio, il Centro Sud Abruzzo, il Molise, il Nord Campania e poi più a Sud, tra la Lucania, il Nord della Calabria e il Centro Sud della Puglia. Su queste regioni le precipitazioni potrebbero essere anche moderate o localmente forti, sul resto delle aree centro-meridionali peninsulari si tratterebbe di addensamenti più irregolari, associati anche a fenomeni più deboli e più localizzati. Piogge moderate anche sul Nord della Sardegna e localmente sulla Sicilia orientale, piogge sempre deboli e anche più localizzate, sul resto delle isole maggiori. Una circolazione instabile piuttosto bassa in latitudine, non consentirebbe nubi e piogge sulle regioni settentrionali, quindi a partire dal Centro Nord della Toscana, poi verso tutto il Nord tutto, le condizioni atmosferiche sarebbero in prevalenza all’insegna della stabilità, al più con qualche nube sparsa qua e là.

Per la festività di domenica 7 novembre, secondo le previsioni meteo le condizioni bariche non cambierebbero di molto, con la circolazione più instabile che insisterebbe sui comparti occidentali del nostro bacino. Tuttavia, rispetto al giorno precedente, è atteso un innalzamento in latitudine della bassa pressione al suolo che, dal territorio algerino, muoverebbe verso Nord, portandosi più verso il settore balearico e magari anche in posizione più prossima alla Sardegna. Ne conseguirebbe un significativo peggioramento del tempo sulla nostra isola più occidentale, appunto sulla Sardegna, dove i rovesci e i temporali diverrebbero più forti e più intensi, in particolare sui settori orientali della regione. Ancora nubi e piogge sparse su buona parte del Centro, soprattutto tra Sud Toscana, Centro Sud Umbria, poi Lazio, Abruzzo, Molise e fino alla Campania, al Nord Puglia e al Nord della Lucania. Localmente anche su questi settori potrebbero aversi piogge moderate o in qualche caso anche forti, come sul Lazio centro-settentrionale, ma in prevalenza i fenomeni potrebbero essere più deboli e anche più localizzati. I flussi instabili interesserebbero meno il resto delle aree meridionali, dove il tempo sarebbe più asciutto e anche con maggiori schiarite, salvo addensamenti occasionali e qualche fenomeno sulla Sicilia. Ancora stabilità prevalente e anche ampio soleggiamento sul Centro Nord Toscana, su gran parte delle Marche e poi su tutto il Nord. Infine, circa le temperature, le previsioni meteo computano, per sabato 6, valori sopra la media su buona parte del Centro Sud, di più sull’estremo Sud peninsulare e sulla Sicilia, mentre temperature più fresche sono computate sulla Sardegna, sul medio-alto Adriatico, sulla Toscana e al Nord, qui anche sotto media; per domenica 7, le temperature sono previste in aumento un po’ ovunque, con valori nella media al Nord, sopra media dalla Toscana verso tutto il Centro Sud.