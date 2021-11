Previsioni Meteo, il maltempo insisterà anche lunedì 15 novembre: fenomeni forti ma localizzati, le aree più colpite

MeteoWeb

Previsioni meteo per insistenza del maltempo anche per inizio della prossima settimana. L’inesauribile azione depressionaria sul Mediterraneo continuerebbe a produrre fronti perturbati che potrebbero arrecare ancora maltempo forte, sebbene in misura meno estesa sul territorio. La circolazione ciclonica sarebbe contraddistinta da un doppio minimo depressionario al suolo, uno a Ovest della Sardegna, l’altro a Est, sullo Jonio orientale. I due fulcri vorticosi produrrebbero fronti perturbati piuttosto intensi e spesso insistenti sulle medesime aree.

Allo stato attuale dei dati, secondo le previsioni meteo, possiamo focalizzare i settori più coinvolti in due regioni essenzialmente, il Piemonte e la Puglia. Su queste due regioni dovrebbero agire, rispettivamente, fronti occlusi prodotti dal più vecchio minimo semi-stazionario tra le Baleari e la Sardegna, e fronti caldi provenienti dai quadranti più meridionali del bacino. Sulle aree occidentali del Piemonte, regione influenzata perlopiù dai fronti occlusi, sono attesi accumuli importanti in 24 ore, fino a 100 mm, specie sui settori occidentali del Torinese e sul Sud Cuneese. Piogge diffuse riguarderebbero, tuttavia, tutto il Piemonte con 30/50/80 mm su molte aree della regione, magari inferiori solo su quelle nordoccidentali ed estreme orientali, qui con accumuli compresi mediamente tra 7 e 20 mm. Il medesimo minimo porterebbe rovesci e temporali forti anche sulla Liguria di Ponente, anche qui con accumuli fino a 50/70 mm; rovesci e temporali ricorrenti sull’Emilia-Romagna, sul resto nella Liguria e anche sul medio-alto Tirreno in mare, sulle coste toscane, del Lazio; altre piogge irregolari sulla Sardegna, più intense sui settori meridionali e coste sud-occidentali.

All’estremo opposto, ossia sul basso Adriatico, Puglia e anche sulle regioni ioniche, localmente, sarebbe in azione il secondo minimo, con maltempo anche qui importante, in particolare su tutta la Puglia, specie centro-meridionale. Nubi e piogge più irregolari sulla Calabria e sulla Sicilia, temporali forti, invece, diffusi ed estesi su tutto lo Jonio in mare. Possibili accumuli fino a 70/80 mm tra il Brindisino e il Leccese. Naturalmente su tutte queste aree del Piemonte, della Liguria e della Puglia sarebbero possibili locali dissesti o allagamenti lampo. Sul resto dell’Italia, la nuvolosità sarebbe più irregolare, tuttavia anche con addensamenti e piogge sparse qua e là, specie sulle Marche, sulle coste adriatiche in genere, localmente anche su Est Campania, sul resto della Toscana, localmente sui rilievi del Nordest, sul basso Veneto, diffusamente anche sulla Lombardia occidentale e meridionale, qui magari piogge o temporali più intensi. Tempo migliore sulla Campania occidentale, sul Lazio, sull’Umbria e sull’Ovest Abruzzo. Maggiori dettagli sull’insistenza del maltempo anche per inizio settimana, nei nostri quotidiani aggiornamenti.