Previsioni Meteo, si intensifica il maltempo sabato 6 novembre: piogge più estese e più forti al Centro-Sud

In un contesto di instabilità piuttosto persistente per diversi giorni, salvo qualche pausa fisiologica tra un sistema frontale e un altro, le previsioni meteo computano piogge più estese e localmente anche più intense, in particolare per la giornata di sabato 6 novembre. Sui settori centro-occidentali del nostro bacino, continuerà a essere presente una moderata circolazione depressionaria più o meno collocata tra le nostre due isole maggiori e il Nord Africa, specie area algerino-tunisina. Essa, tuttavia, è attesa rinvigorirsi e approfondirsi ulteriormente, proprio nella prima parte del prossimo weekend, per di più salendo leggermente più in latitudine e collocandosi con minimo depressionario al suolo tra il lembo nordorientale della Tunisia e i settori occidentali della Sicilia. Da quella posizione, con anse cicloniche ben più estese verso le regioni centrali un po’ tutte, la nuvolosità e le precipitazioni saranno senz’altro più diffuse su buona parte delle aree centro-meridionali.

Come visibile dal quadro precipitazioni espresso nella cartina interna, le piogge più ricorrenti e mediamente moderate, riguarderanno, stando alle ultime previsioni meteo, soprattutto il Lazio, l’Umbria, anche le Marche, l’Abruzzo, il Molise e poi, più a Sud, la Campania, il Centro Nord della Puglia e il Centro Nord della Lucania. Precipitazioni più importanti anche sulla Sardegna, soprattutto centro-orientale. Sarà proprio sui settori Est dell’Isola e poi tra i settori interni e meridionali del Lazio, specie Frusinate, la Marsica, in Abruzzo, l’Ovest Molise e l’estremo Nordovest della Campania, dove sono attesi i fenomeni più intensi, localmente anche forti, con accumuli fino a 40/50 mm, localmente, su queste ultime aree appenniniche. Piogge ricorrenti, e di buona intensità anche sulla Toscana, soprattutto interna, fin verso l’Emilia-Romagna, specie centro-orientale e meridionale e piogge sparse sul resto del Sud. Tempo migliore sulle rimanenti aree del Nord, dove la bassa pressione, collocata abbastanza a Sud, non riuscirà a estendere la sua influenza. Circa le temperature, i valori continueranno a porsi, secondo le previsioni meteo, sopra la media al Sud e sul medio-basso Tirreno, con eccesso termico più significativo sulla Sicilia; valori più freschi e sotto la media sul medio-alto Adriatico, sulla Sardegna e al Nord.