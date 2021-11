Previsioni Meteo, nuova ondata di maltempo nel weekend 13-14 novembre: in arrivo temporali diffusi al Nord. I dettagli

MeteoWeb

Anche per l’imminente weekend, secondo le previsioni meteo, il tempo continuerà a mostrarsi instabile e a tratti anche perturbato, alla stregua di quanto è accaduto per tutto il corso di questa settimana. La depressione mediterranea, infatti, non accenna a perdere smalto, anzi subirà un ulteriore rinvigorimento per l’arrivo di un altro nucleo di aria più fredda in quota proveniente dal Nord Atlantico. Questa volta, però, l’innesco del minimo alle quote medio-basse sarà decisamente più settentrionale, tra la Provenza, l’alto Tirreno, il Mare di Corsica e il Golfo Ligure, tuttavia, l’azione depressionaria andrà progressivamente poi espandendosi in maniera oblunga sui settori centro occidentali del Bacino dalla Corsica, alla Sardegna, fino ai Canali delle isole maggiori. L’instabilità, mai sopita sulle nostre regioni, seppure a incidenza più localizzata tra oggi e la prima parte di domani, successivamente, già dalla sera di sabato, nella notte su domenica e poi per l’intera giornata festiva, avrà un crescendo, con momenti anche di tempo perturbato.

Più nel dettaglio, le previsioni meteo computano per la mattinata di sabato 13, nubi più diffuse sul basso Tirreno, tra la Campania, i settori tirrenici in mare, anche sui settori ionici in genere, specie lucani, calabresi e sulla stessa Calabria, con qualche pioggia sparsa in forma localizzata e non particolarmente intensa, magari qualcuna più significativa sul basso Tirreno in mare, di fronte alle coste meridionali del Salernitano e settentrionali del Cosentino. Addensamenti anche sul Golfo Ligure, verso la Liguria centrale, anche qui con rovesci sparsi, e nubi basse con qualche piovasco tra Nord Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Altrove nubi irregolari, soprattutto sulle regioni adriatiche, localmente anche sulle coste tirreniche, sui bacini tirrenici, ma scarse precipitazioni; più schiarite soleggiate tra Toscana, Emilia-Romagna e resto del Nord.

Per il pomeriggio e la sera, insisteranno maggiori addensamenti soprattutto al Sud, localmente al Centro, tra Abruzzo, Molise sud Lazio, con qualche occasionale pioggia sparsa, ma anche ampie fasi di tempo asciutto. Meglio sul resto del Centro Sud peggiorerà, invece, al Nord e verso l’alta Toscana, con nubi in intensificazione un po’ ovunque, rovesci e temporali sparsi, anche moderati o localmente forti sulla Liguria, sulla Toscana nord-occidentale, poi sulla Lombardia, Sud Trentino e su estremo Ovest Veneto. Per la giornata di domenica, il tempo peggiorerà in maniera più significativa, secondo le previsioni meteo, con rovesci e temporali diffusi su tutto il Nord, forti su Est Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli occidentale. Rovesci e temporali forti anche sulla Liguria, specie centro-occidentale, localmente sul Nord Ovest Toscana e sul medio-alto Tirreno in mare, quindi fenomeni forti anche sui settori insulari toscani. Nubi e precipitazioni, ma più irregolari, sulla Sardegna, locali rovesci sulle coste tirreniche laziali, fino a quelle campane e addensamenti con piogge moderate, localmente forti anche sul Sud della Puglia. Sul resto dell’Italia, tempo migliore in via generale, come mostrato nella mappa precipitazioni di sintesi per l’intero weekend, salvo addensamenti irregolari sulla Sicilia meridionale, anche qui con locali rovesci, e qualche addensamento occasionale in Appennino tra Marche e Abruzzo, ma fenomeni qui davvero isolati. Le temperature sono attese in calo ovunque, più apprezzabili a Nord, anche di 3/4°C. Nevicate diffuse, soprattutto sui rilievi Alpi e Prealpi centro-orientali, fino anche a oltre 30 cm intorno ai 1.700/1.800 m.

