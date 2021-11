Previsioni Meteo: temporanea alta pressione e bel tempo prevalente nel weekend 20-21 novembre

MeteoWeb

Finalmente, dopo una assoluta egemonia sul Mediterraneo centro-occidentale di figure depressionarie a oltranza, le previsioni meteo prospettano una fase, per quanto breve, all’insegna di una moderata alta pressione. Questa fase, potrebbe coincidere proprio con il fine settimana prossimo. La bassa pressione ancora attiva nelle prossime ore tra le due isole maggiori, potrebbe indurre ancora instabilità almeno fino a giovedì su diverse aree centro-meridionali, localmente e in forma debole anche al Nord nella giornata di domani, mercoledì 17. Poi, già da venerdì e per tutto il weekend essa evolverà verso la Grecia e il Sudest Europa, lasciando spazio a una moderata figura anticiclonica che dal Regno Unito, Francia, si espanderà fino al Mediterraneo centrale e all’Italia.

Già nella giornata di venerdì 19, secondo le previsioni meteo, l’alta pressione dalla Francia avrà raggiunto buona parte dell’Italia centro-settentrionale con condizioni di diffusa stabilità, anche se non mancheranno nubi basse con nebbie e foschie soprattutto sulle pianure del Nord e sul Piemonte, ampiamente soleggiato sul resto del Centro Nord. Residui addensamenti al Sud, con cieli più nuvolosi in via generale e anche ultimi brevi scrosci di pioggia, soprattutto sulla Calabria ionica e sul Nord della Sicilia, occasionalmente sulla Puglia e sulla Lucania. Bel tempo prevalente, invece, nella giornata di sabato 20, come visibile dalla elaborazione nelle mappe interne, dettaglio a sinistra, con schiarite soleggiate presenti su buona parte del territorio, salvo un po’ più nubi irregolari ancora sul medio-basso Adriatico, sui settori appenninici centro-meridionali e diffusamente sulle isole maggiori, un po’ di nubi basse o irregolari anche tra la Liguria e il basso Piemonte. Pochi cambiamenti anche nella giornata di domenica, dettaglio a destra, con tempo asciutto e ampiamente soleggiato, ma da evidenziare ancora una volta nebbie abbastanza fitte e nubi basse, soprattutto sulla Pianura Padana, e un po’ più di nubi irregolari sulle regioni tirreniche e sulle isole maggiori. Tendenza in serata a un maggiore afflusso di aria umida da Sud Ovest verso la Liguria, dove saranno possibili occasionali piovaschi sparsi. Infine, uno sguardo alle temperature, attese, secondo le previsioni meteo, in aumento nel fine settimana un po’ su tutta Italia, ma di più al Centro Nord, fino a +4/+6° rispetto ai valori attuali.