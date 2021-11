Previsioni Meteo, crescendo di maltempo la prossima settimana: attenzione a Sicilia e Sardegna, rischio nubifragi e dissesti

MeteoWeb

Non mostra cenni di cedimento, secondo le previsioni meteo, la falla depressionaria che già da molti giorni imperversa sul Mediterraneo centro-occidentale e che ancora per tutta la prossima settimana, almeno, continuerà a caratterizzare il tempo su molte regioni italiane. Il perno depressionario sia in quota che al suolo stazionerà soprattutto tra le Baleari la Sardegna, anche la Sicilia e il Nord Africa, talvolta con espansioni un po’ più orientali e settentrionali. In linea di massima, influenzerà a fasi alterne buona parte delle regioni centro-meridionali, per qualche breve fase anche parte di quelle settentrionali, soprattutto L’Emilia-Romagna, il Sud Piemonte, diffusamente il Friuli-Venezia Giulia e anche il Sud della Lombardia; il resto del Nord, invece, sarà interessato meno dall’instabilità, collocandosi ai margini dell’azione depressionaria.

Va messo in rilievo, tuttavia, una maggiore insistenza dei fronti perturbati soprattutto tra le due isole maggiori, localmente anche verso la Calabria meridionale in alcune fasi nel corso della settimana, essendo queste le aree più coinvolte nella circolazione perturbata. Sul resto dei settori peninsulari, le previsioni meteo computano una buona azione frontale più nell’immediato, proprio a inizio settimana poi, via via nel corso dei prossimi giorni, i fronti nuvolosi si mostreranno più irregolari su queste aree, talvolta produttivi di precipitazioni qua e là, ma via via meno intense, anche meno insistenti, concedendo ampie fasi di tempo asciutto. Dunque, una settimana in cui si avrà un crescendo di maltempo, come è evidente anche dalla sintesi precipitazione espressa nella mappa interna, in particolare tra la Sardegna e la Sicilia dove, in più occasioni, potranno esserci precipitazioni moderate o forti ma, in alcune fasi, soprattutto verso metà-fine settimana, anche possibili temporali violenti o a carattere di nubifragio, in particolare sulla Sicilia orientale ma, temporaneamente, anche sulla Sardegna, soprattutto centro-settentrionale e nordorientale. Correrà su queste aree, con buona probabilità, nuovamente il rischio di locali dissesti per via di alcune centinaia di millimetri di accumulo attesi entro il weekend 13/14 novembre. Infine, il quadro termico per la settimana è atteso, secondo le previsioni meteo, un po’ sopra la media sulla maggior parte del paese, nella media solo su Centro Sud Piemonte e sulla Sardegna, qui magari anche un po’ sotto media sui settori meridionali.