Meteo, le temperature massime di oggi: +23°C a Siracusa, +22°C a Roma e Napoli ma solo +8°C a Torino e Piacenza, +6°C ad Asti sotto la nebbia

Il weekend è iniziato all’insegna di una moderata alta pressione sull’Italia e del tempo stabile e in gran parte soleggiato. Tuttavia, a fronte di un ampio soleggiamento su gran parte della penisola, nubi basse e nebbie hanno coperto tutta la Pianura Padana, localmente il Golfo Ligure e le coste relative ma anche sul medio-alto Adriatico in mare e dalle Marche centro-orientali alla Venezia Giulia. Le temperature oggi sono in generale aumento, tranne in Pianura Padana proprio a causa della presenza della nebbia.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, sabato 20 novembre 2021, in alcune località italiane: