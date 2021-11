Meteo, le temperature massime di oggi: +29°C a Luzzi, +28°C a Torregrotta, +14°C a Verona, +6°C a Bressanone

MeteoWeb

La circolazione su buona parte del bacino centro-occidentale del Mediterraneo continua a essere mediamente depressionaria. Le correnti verso l’Italia continuano ad affluire dai settori sud-occidentali mediamente umide e instabili, in direzione soprattutto delle nostre regioni centrali, in parte anche verso quelle settentrionali e verso la Campania e il Nord della Puglia, tutte colpite oggi da rovesci e temporali. Temperature in ulteriore aumento al Sud, con punte a sfiorare i +30°C tra Sicilia e Calabria.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, giovedì 4 novembre 2021, in alcune località italiane: