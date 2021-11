L’enorme falla nel sistema dei Green Pass: se sei positivo al Covid ma vaccinato puoi andare a infettare chiunque e ovunque

MeteoWeb

Che il sistema dei Green Pass presenti delle incongruenze è un fatto ormai assodato, ma come al solito, affinché molti si rendano davvero conto di ciò che non va, è sempre necessario arrivare al punto in cui sistemi come quello del lasciapassare verde si ‘spezzino’ e auto-implodano, mostrando con evidenza tutte le loro pecche.

Un servizio girato da Le Iene ha palesemente svelato come, chi è in possesso di Green Pass, in caso di positività al Covid possa potenzialmente diventare molto più pericoloso di chi il lasciapassare non ce l’ha. Si tratta di una falla enorme: ti vaccini, ti danno il Green Pass, dopo qualche tempo risulti positivo al Covid, ti mettono in quarantena, ma il tuo Green Pass continua a funzionare. Dunque, se vuoi, puoi andartene tranquillamente a spasso a infettare chi ti pare, utilizzando il tuo lasciapassare verde per accedere ovunque senza che nessuno abbia alcun dubbio sulle tue condizioni di salute: se il Green Pass è valido, stai bene.

E invece no.

Il sistema dei Green Pass consente a tutti i positivi di andare a infettare chiunque e ovunque alimentando così l’epidemia, e questo vale soprattutto per gli asintomatici o paucisintomatici che non fanno il tampone e continuano a vagare per il mondo indisturbati. Ma non solo. E’ evidente che gli intervistati da Le Iene, il cui video potete vedere in calce all’articolo, siano tutti possessori di Green Pass da vaccino, positivi e anche malati visti i sintomi che denunciano. E non potrebbe essere diversamente, visto che il tempo che ci vuole per accusare i sintomi, chiamare Le Iene, farsi controllare il lasciapassare pubblicamente, non è compatibile con un certificato da tampone, che sarebbe scaduto dopo 48 ore. Qua lè dunque la falla più grossa del sistema Green Pass? Il fatto di dare per scontato che chi ha il lasciapassare da vaccino non si contagerà mai e quindi il certificato resta sempre valido, a prescindere dalla positività o meno del suo possessore.