L’ESA accelera l’azione per il clima spaziale alla COP26 contro il cambiamento climatico

L’edizione di quest’anno della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici – COP26 – si svolge a Glasgow, in Scozia, dal 31 ottobre al 12 novembre. Il vertice mira a ispirare un’azione più rapida e ambiziosa da parte della comunità internazionale per raggiungere l’obiettivo di limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5°C.

Come indicato nella sua visione recentemente pubblicata per le attività spaziali europee, l’ESA sta intensificando i suoi sforzi per utilizzare lo spazio per combattere la crisi climatica. Nei prossimi 10 anni, l’agenzia fornirà contributi fondamentali per consentire alla società di realizzare le ambizioni climatiche concordate alla COP26.

Un momento cruciale per la politica climatica

Il vertice arriva in un momento decisivo per l’azione globale per il clima.

Segue il rilascio di un rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) che ha rivelato sia l’importanza di monitorare i cambiamenti ambientali a lungo termine dallo spazio sia l’urgente necessità di misure governative per ridurre le emissioni che provocano il riscaldamento del pianeta.

I satelliti per l’osservazione della Terra dell’ESA forniscono informazioni senza precedenti sull’evoluzione dell’ambiente del pianeta, tra cui l’innalzamento del livello del mare, la ritirata dei ghiacciai, le emissioni atmosferiche e la deforestazione.

L’agenzia fornisce un forte contributo alle valutazioni globali del cambiamento climatico attraverso la sua Climate Change Initiative, un programma che attinge ai dati di più missioni satellitari per generare osservazioni globali a lungo termine.

Queste informazioni vengono utilizzate da scienziati e responsabili delle politiche per comprendere meglio i cambiamenti in atto in tutto il pianeta.

Visitando l’ESA alla COP26, le persone potranno esplorare i dati climatici dell’ESA attraverso visualizzazioni 3D interattive, nonché l’ app gratuita Climate from Space dell’ESA .

Sono inoltre previste diverse sessioni di panel con esperti europei della Climate Change Initiative dell’agenzia.

Trasformare i dati in azione

Il 3 novembre, nell’ambito dell’Earth Information Day, la scienziata dell’ESA Climate Change Initiative, Michaela Hegglin, terrà una conferenza su come i dati satellitari supportano l’Accordo di Parigi, un trattato internazionale progettato per limitare il riscaldamento globale e aiutare la società ad adattarsi ai suoi effetti.

L’osservazione della Terra sta svolgendo un ruolo chiave nel consentire alla comunità internazionale di determinare i progressi compiuti verso l’accordo. Inoltre, le osservazioni spaziali stanno aiutando a guidare la politica, fornendo informazioni sui punti caldi delle emissioni e sulle modifiche ai pozzi di assorbimento del carbonio.

Durante la conferenza verranno affrontate anche diverse missioni pianificate dell’ESA che sono destinate ad aumentare ulteriormente la comprensione globale dell’ambiente in evoluzione. Questi includono la missione TRUTHS guidata dal Regno Unito, che raccoglierà misurazioni della radiazione solare in entrata e della radiazione solare riflessa dalla superficie terrestre, tracciate a un riferimento metrologico assoluto. Questo sarà utilizzato per migliorare i set di dati climatici e calibrare le osservazioni da altri satelliti.

Sabato 6 novembre alle 14:00 GMT, l’ESA parteciperà a una sessione live-streaming sull’uso dei satelliti per monitorare la salute delle foreste del mondo.

Trasmessa in streaming sul canale YouTube della COP26 , la sessione discuterà della prossima missione Biomass dell’ESA, che è destinata a fornire informazioni cruciali su come stanno cambiando le foreste sulla Terra.

Guidare l’innovazione verde

Oltre a consentire alla comunità internazionale di monitorare i cambiamenti climatici, lo spazio può offrire soluzioni sostenibili e commerciali per un’economia verde e decarbonizzata.

L’ESA mostrerà come la connettività 5G e 6G abilitata allo spazio è destinata a facilitare un’ampia gamma di applicazioni innovative, tra cui soluzioni di trasporto autonomo a basse emissioni e infrastrutture per smart city sostenibili.

L’agenzia è inoltre pronta a mettere in evidenza il suo programma di applicazioni aziendali downstream leader a livello mondiale, che aiuta le imprese di ogni area dell’economia a sviluppare e commercializzare prodotti e servizi sostenibili basati sullo spazio.