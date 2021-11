L’Italia è sotto la morsa del maltempo: forti temporali da Nord a Sud e domani nubifragi nelle regioni adriatiche

MeteoWeb

Dalla Sardegna al Piemonte passando per la Liguria e dalla Calabria alla Puglia passando per la Basilicata, sono numerose le regioni italiane interessate in queste ore da forti temporali. La situazione meteo attuale vede dunque forti piogge a Cagliari e piogge-nevicate residue al Nord/Ovest, in Piemonte in particolare. Forti piogge anche in Calabria jonica settentrionale, tra Crotone e Cosentino e in tutto il golfo di Taranto. Quest’ultima perturbazione è in risalita verso le Regioni adriatiche dove domani ci verificheranno nubifragi.

A Cagliari e comuni limitrofi piove di nuovo, con dati pluviometrici che, sebbene anche non allarmanti, hanno causato accumuli di 32mm di pioggia in poche ore a Capoterra, 30mm a Quartu Sant’Elena, 28mm a Tuvixeddu.

E anche la Calabria ionica settentrionale, vittima di un fronte temporalesco che sta risalendo lo Jonio diretto verso l’Adriatico, ha fatto registrare 55mm di accumuli pluviometrici a Marina Punta Alice, 47mm a Cirò Superiore e 42mm a Ciro Marina. E ancora 44mm a San Nicola dell’Alto, 37mm a Cropolati, 39mm a Crucoli.

Risalendo verso Nord, livelli ancora maggiori di pioggia si sono registrate in Basilicata e Puglia, con 66mm caduti a Marconia di Pisticci e 52mm a Miglionico, 68mm a Taranto e 45mm a Gallipoli.

Infine il Nord-Ovest, in particolare Piemonte e Liguria occidentale, è stato colpito da forti piogge da intense nevicate sulle Alpi: raggiunto quasi un metro di accumulo intorno ai 2.000 metri. Gli accumuli pluviometrici più alti sono stati registrati nel comune di Pinerolo, con 107mm di pioggia caduti, 89mm a Paesana Erasca, nel cuneese, 81mm a Borgata Casavecchia e Brossasco, 75mm a Corio, 65mm a Coazze.

Le precipitazioni si attenueranno gradualmente nel corso della notte: la circolazione depressionaria che sta causando l’intenso maltempo sul Piemonte, infatti, si allontanerà verso Sud.

