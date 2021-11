Lo smog soffoca l’India: a New Delhi scuole chiuse a tempo indeterminato

MeteoWeb

New Delhi soffocata dallo smog: il peggioramento dei livelli di inquinamento atmosferico ha costretto le autorità locali a chiudere le scuole a tempo indeterminato.

Fermati anche i lavori di costruzione fino al 21 novembre. Solo cinque delle 11 centrali elettriche a carbone della capitale indiana sono state autorizzate a funzionare.

I livelli di PM2,5 a New Delhi sono superiori alle linee guida di sicurezza fissate dell’OMS: ieri diverse parti della città hanno registrato cifre vicine o superiori a 400, classificate come “gravi“.