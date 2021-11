Meteo, lo spettacolo della neve sulle Madonie: paesaggio da cartolina a Piano Battaglia – FOTO

MeteoWeb

L’ondata di freddo che per tutta la giornata di ieri ha colpito pesantemente il Centro-Sud ha portato la neve anche in Sicilia. E così Piano Battaglia, nel Parco Regionale delle Madonie, in provincia di Palermo, si è trasformata in un paese delle meraviglie invernale. Come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto, la neve è caduta copiosa sulla località, immergendola in un’atmosfera tipicamente invernale.

Un vero peccato per gli appassionati della neve che, per un’intricata vicenda giudiziaria, gli impianti di risalita siano chiusi, nonostante la Natura abbia dato il meglio di sé.