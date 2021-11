L’unica eclissi solare totale del 2021 si svolgerà questa settimana: dove e come vederla

MeteoWeb

L’unica eclissi solare totale quest’anno avrà luogo questa settimana, ma lo spettacolo sarà visibile solo a pochissimi eletti, perché l’intero evento potrà essere ammirato solo dall’Antartide, secondo quanto riferito dalla NASA. L’eclissi, che avrà luogo sabato 4 dicembre, raggiungerà la sua massima estensione intorno alle 07:33 GMT, per gli spettatori che potranno ammirarla vicino al confine dell’Antartide. Lo spettacolo potrebbe passare inosservato per gli spettatori del resto dell’emisfero meridionale, tra cui Isla Navarino o Puerto Williams, Cile, Nuova Zelanda, Namibia e la città argentina di Ushuaia, nella Terra del Fuoco.

La prossima eclissi solare totale non si verificherà fino all’8 aprile 2024 ma, a differenza di questa settimana, sarà ampiamente visibile in alcune parti del Canada. In Europa, intanto, non è prevista un’eclissi solare totale in questo secolo. Tempo permettendo, la NASA prevede di trasmettere in diretta una vista dell’eclissi solare totale dal ghiacciaio Union in Antartide, sia su YouTube che sul proprio sito web.