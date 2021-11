Maltempo a Genova: tre persone salvate in un sottopasso allagato in via Milano

MeteoWeb

Tre persone sono state salvate dai vigili del fuoco dopo essere rimaste intrappolate nella loro auto nel sottopasso di via Milano, a Genoca, che si è allagato a causa del nubifragio. Sono una cinquantina gli interventi dei pompieri per allagamenti, frane e smottamenti. In via del Molinetto un uomo è stato salvato dopo l’uscita dagli argini del Rio Molinetto. L’uomo si è rifugiato su una tettoia in attesa dei soccorsi. A Sant’Eusebio chiusa via Valtrebbia e salita Sant’Eusebio a causa di due frane. Sulla A12, si sono registrati straripamenti nel tratto compreso tra Genova Est e Genova Nervi.