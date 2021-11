Maltempo, a Reggio Calabria Ottobre è stato il mese più piovoso degli ultimi dieci anni. Gravi danni nella notte di Halloween – FOTO

MeteoWeb

Era da dieci anni che a Reggio Calabria non pioveva così tanto in un mese: con 250mm di pioggia mensile, Ottobre 2021 entra negli annali della climatologia della città dello Stretto che ha avuto un andamento pluviometrico mensile quasi monsonico, non solo con tanta pioggia ma anche con tanti giorni di pioggia consecutivi e poco sole. L’ultima ondata di maltempo, tra ieri sera e stamattina, ha determinato altri 50mm di pioggia con disagi per gli allagamenti soprattutto nella zona sud della città, dove a Gebbione sono crollati due grandi alberi. Fortunatamente nel momento del crollo al momento non passava nessuno e non ci sono state conseguenze sulla popolazione.

Il maltempo concederà una breve tregua nei prossimi giorni: ampie schiarite, bel tempo e temperature in aumento fino a +25°C a metà settimana.