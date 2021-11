Maltempo a Roma: temporali stanno interessando la capitale, problemi anche nella messa in onda di programmi tv [VIDEO]

MeteoWeb

Il maltempo, con piogge e temporali, sta interessando questa sera la capitale. In diverse zone di Roma, infatti, nubifragi, tuoni e fulmini stanno causando disagi, tanto che vi sono stati problemi per la messa in onda del programma ‘Accordi & disaccordi’, in onda sul canale Nove. I dati pluviometrici non superano per ora i 40 mm di pioggia, con il picco a Marconi e 33.8 mm a San Pietro.