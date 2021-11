Maltempo: alle Isole Eolie collegamenti sospesi da ieri pomeriggio a causa del vento

MeteoWeb

Alle Eolie da ieri pomeriggio è quasi isolamento per alcune isole, a causa del vento che soffia da sud-sud-ovest e che sta causando mare agitato. Stromboli, Ginostra, Panarea, Alicudi e Filicudi sono isolate. Da Lipari per Vulcano e Milazzo alle 6,30 è partito il traghetto “Isola di Vulcano” della Siremar, mentre dalla Città del Capo alle 8,30 per Vulcano, Lipari, Salina e ritorno è partito l’aliscafo della Liberty Lines. Nella rada di Lipari si è ancorata la nave cisterna della marnavi, mentre in porto il traghetto che trasporta i rifiuti.