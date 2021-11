Maltempo Marche, forti piogge nell’Anconetano: allagamenti e frane a Jesi, Monsano, Arcevia e Montemarciano

MeteoWeb

A causa della perturbazione che sta attraversando le Marche con forti piogge, nella notte appena trascorsa i vigili del fuoco hanno eseguito una ventina di interventi in provincia di Ancona: si è trattato in particolare, di prosciugamenti, alberi caduti e smottamenti di terreno concentrati soprattutto nelle zone di Jesi, Monsano, Arcevia e Montemarciano. A Castiglioni di Arcevia per uno smottamento di terreno ha creato criticità sulla SP44 poi liberata parzialmente dai vigili del fuoco.

