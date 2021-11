Maltempo, forte Bora con raffiche fino a 80km/h a Trieste: disagi

MeteoWeb

A Trieste, soffia un forte vento di Bora intorno ai 40-50km/h ma nella notte, le raffiche hanno sfiorato gli 80km/h. Il forte vento ha provocato disagi ma per ora nessun danno a persone o cose.

Cielo coperto con qualche schiarita in tutto il Friuli Venezia Giulia e con temperature attestate su livelli stagionali: intorno ai +12°C a Trieste, Udine, Pordenonese e Gorizia. Diversa la situazione sui rilievi con la colonnina di mercurio che in alcuni casi è anche scesa seppur di poco sotto lo zero. Quota neve a 1500-2000 metri sulle Prealpi, 1000 metri sulle Alpi. Per le prossime 24 ore si prevede cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso ma ancora Bora forte lungo la costa al mattino con raffiche a Trieste intorno ai 90km/h.