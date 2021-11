Maltempo, brusco calo delle temperature in Calabria: grandinate nelle zone pedemontane, nevica su Sila e Pollino [FOTO]

MeteoWeb

L’ondata di maltempo prevista per la giornata odierna al Centro/Sud ha portato un crollo termico e abbondanti nevicate in Calabria: i fiocchi stanno cadendo su tutte le zone montane, con pioggia e vento altrove. Da stamani nevica su Sila e Pollino e sono innevati i principali centri turistici sopra i 1200 metri. Grandinate segnalate in diverse zone premontane.

Nelle prossime ore è atteso un ulteriore calo delle temperature che potrebbe portare la neve fino ai 900 metri di altitudine.

Segnalati disagi su molte strade interne a causa delle precipitazioni nevose.

