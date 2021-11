Maltempo Calabria: danni a Gioiosa Ionica, alberi caduti e auto danneggiate [FOTO]

MeteoWeb

Il maltempo sta imperversando su alcuni settori della Calabria, interessando questa sera in particolare la costa ionica, dove a Gioiosa si sono verificati danni, come si può vedere dalla gallery fotografica scorrevole in alto.

Nel dettaglio le precipitazioni più intense hanno interessato questa sera Cassari, nel vibonese, dove in poco tempo sono caduti 45mm di pioggia, Antonimima con 39mm, Roccella Ionica 12mm e Marina di Gioiosa Ionica con circa 11mm.

Si tratta di un settore, quello del vibonese e del reggino, in particolare sul versante ionico, per il quale la Protezione Civile ha emesso per domani allerta meteo con criticità gialla. Allerta rossa, invece, è stata emessa per il versante tirrenico del cosentino.

