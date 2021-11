Maltempo in Molise: Castelpizzuto isolato a causa di una frana – FOTO

MeteoWeb

Il maltempo delle ultime ore ha rimesso in movimento la frana di Castelpizzuto (Isernia), lasciando di nuovo il paese isolato. La frana interessa l’unica strada provinciale di collegamento al paese. Sei mesi fa, furono eseguiti degli interventi tampone per consentire il transito a piedi e ai mezzi di soccorso.

“La situazione e’ drammatica – ha detto all’ANSA il sindaco Carla Caranci -, dal 30 di maggio nessuna opera di contenimento della frana e’ stata realizzata. Ora con le piogge autunnali e’ venuto giu’ tutto e non si passa piu’ neppure a piedi. La Provincia ha realizzato anche una bretella ma al momento e’ inutilizzabile perche’ una parte di essa ricade nell’area sequestrata dalla Procura di Isernia“. Sulla frana, infatti, e’ stata aperta un’indagine per far luce sulle cause e nel fascicolo ci sono gia’ alcuni indagati. “Vediamo se puo’ essere consentito il transito sulla bretella – ha detto il sindaco – almeno a piedi e per i mezzi di soccorso“.

Intanto il presidente della Provincia di Isernia, Alfredo Ricci, si e’ rivolto alla Protezione Civile nazionale per avere i fondi necessari a finanziare un intervento risolutivo.