Maltempo, il ciclone Mediterraneo Blas alimenta temporali violentissimi nella notte: squall-line da Malta a Roma – LIVE

MeteoWeb

Il ciclone Mediterraneo Blas si trova intorno alle isole Baleari ed è visibile dalle immagini satellitari notturne l’occhio del ciclone appena ad ovest della Sardegna, ma i temporali più forti seguono l’andamento del fronte freddo della tempesta che si trova sull’Italia meridionale, tra il Tirreno e il Canale di Sicilia. Una vastissima Squall-line temporalesca, infatti, sta interessando tutta la fascia che va da Malta a Roma, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo.

La Sicilia è la Regione più colpita dal maltempo, con piogge torrenziali nei settori occidentali dell’isola dove nelle ultime 24 ore sono caduti 173mm di pioggia a Partanna, 153mm a Campobello di Mazara, 133mm a Castelvetrano, 125mm a Sciacca, 112mm a Contessa Entellina, 102mm a Calatafimi, 89mm a Menfi, 88mm a Salemi, 68mm a Castellammare del Golfo, 59mm a Carini, 58mm ad Agrigento, 57mm a Cinisi, 53mm a Trapani e Partinico, 52mm a Mazara del Vallo, 51mm a Marsala. Nel pomeriggio ha iniziato a piovere in modo più serio anche nella Sicilia orientale settentrionale, tra l’Etna e i Peloritani dove sono caduti 89mm di pioggia a Piano Provenzana (Etna Nord), 25mm a Novara di Sicilia, 23mm ad Antillo e Linguaglossa, 12mm a Belpasso, 11mm a Pedara. Qualche pioggia anche in Calabria, con 24mm accumulati a Roccaforte del Greco, 12mm a Cardeto. I fenomeni si intensificheranno ulteriormente nella notte, andando nel corso della giornata di Giovedì ad accanirsi ulteriormente sulla Sicilia e sulla Sardegna orientale dove giungeranno i forti temporali in atto sul Tirreno.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: