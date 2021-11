Maltempo, ancora danni a Pantelleria: crolla un muro dell’acropoli di Santa Teresa

MeteoWeb

Negli ultimi giorni di ottobre, Pantelleria ha subito molti danni, come allagamenti, smottamenti e crolli, dovuti al forte maltempo che ha investito il Sud Italia. Le forti piogge dei giorni scorsi sono le responsabili dell’ultimo crollo che si è verificato sull’isola e che ha interessato un muro nel lato nord dell’acropoli di Santa Teresa. Si tratta di un muro in pietra lavica costruito dai contadini sotto il dammuso sommitale della collina. Il materiale caduto ha seppellito quello che alcuni anni fa era venuto alla luce negli scavi diretti dal professor Thomas Schaefer dell’Università di Tubinga. Fortunatamente in questo periodo non ci sono lavori archeologici in corso.

Il sito archeologico di San Marco è tra i più importanti dell’isola. Qui sono state ritrovate nel 2003 le tre teste di marmo raffiguranti Cesare, Tito e Antonia Minore.

Crolli di mura ci sono stati anche nella strada comunale che passando da San Marco porta in aeroporto.