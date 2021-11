Maltempo: crollo delle temperature e fitte nevicate in Valtellina e Valchiavenna [FOTO]

MeteoWeb

Crollo delle temperature sull’intero territorio di Sondrio, con fitte nevicate in quota, e fiocchi anche sul fondovalle: dopo le forti precipitazioni della notte e della mattinata è tanta la soddisfazione degli operatori turistici delle località sciistiche. Oggi sono aperti gli impianti nella ski-area del Carosello 3000 a Livigno (Sondrio) e dal prossimo weekend la prospettiva riguarda anche Aprica, Bormio, Chiesa in Valmalenco, Madesimo e Valfurva.

Diversi oggi i passi alpini chiusi in Valtellina o transitabili unicamente con catene montate o pneumatici da neve.

A causa delle cattive condizioni metereologiche e della formazione di ghiaccio, è stato chiuso il tratto in territorio comunale di Sernio (Sondrio), lungo la strada statale 42dir/a “Passo del Mortirolo” dal km 18 al km 26 in prosecuzione del tratto del Passo già chiuso per la consueta chiusura invernale dal km 5: lo ha comunicato Anas.

