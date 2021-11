Maltempo e freddo in Sardegna: tanta neve oltre i 1.400 metri, fiocchi bianchi in arrivo anche a quote più basse [FOTO]

MeteoWeb

Tanta neve ha imbiancato la Sardegna dalla notte, oltre i 1400 metri, dove le temperature sono scese a -6°C ma secondo il servizio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu, tra il pomeriggio e la serata di oggi, i fiocchi bianchi faranno la loro comparsa anche a quote più basse tra gli 800 e i 1000 metri imbiancando anche alcuni centri abitati dell’entroterra.

A Fonni stamattina vette imbiancate a su Separadorju, a 1400 metri.

Anas ha schierato uomini e mezzi, spargisale e spazzaneve, per garantire la transitabilità lungo la rete stradale di competenza. In particolare, sono interessate dal rischio di presenza di ghiaccio e neve le strade statali 389 “di Budduso’ e del Correboi”, la 389 Var e Dir/B, la 198 “di Seui e Lanusei” e il tratto della statale 131 “Carlo Felice” compreso tra il km 137,900 al km 179,500, nelle provincie di Nuoro e Sassari.

Da stasera nell’isola soffierà il maestrale che si intensificherà domani quando nevicherà anche in collina intorno ai 500 metri.

Atteso calo delle temperature: oggi oscillano tra +4°C e +6°C sotto i 1000 metri, ma sono destinate a diminuire in tarda serata e nella giornata di domani.

