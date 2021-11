Maltempo e freddo invernale in Sicilia: la neve ricopre le Madonie, fiocchi a Piano Battaglia e Prizzi [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb

In questo lunedì caratterizzato da freddo invernale e maltempo, in Sicilia la neve ha fatto la sua comparsa anche sulle Madonie, sulle strade provinciali che da Petralia Sottana e Isnello conducono a Piano Battaglia.

Il manto bianco ha ricoperto anche Gangi, Petralia Soprana e Sottana, Geraci Siculo, Polizzi Generosa e San Mauro Castelverde, Prizzi. Nel corso della notte le temperature sono crollate raggiungendo lo zero.

Al momento le autostrade sono percorribili.

Nelle prossime ore sono previste nuove nevicate.

