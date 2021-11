Maltempo su gran parte d’Italia e tanta neve a bassa quota: risveglio fiabesco in Piemonte [FOTO]

MeteoWeb

Una forte perturbazione ha raggiunto l’Italia da ovest.

La nuova ondata di maltempo ha fatto scattare l’allerta meteo della protezione civile: tutt’Italia sarà colpita da questa nuova tempesta, che oggi provocherà violenti temporali nelle Regioni del medio-alto Tirreno, e in modo particolare Toscana e Lazio, e poi in tutto il Sud, con fenomeni estremi in risalita dal Canale di Sicilia verso il Golfo di Taranto.

La perturbazione ha portato tanta neve fresca in Piemonte, anche a bassa quota. Il Cuneese si è svegliato ricoperto dal manto bianco, come mostrano le immagini nella gallery.

