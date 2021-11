Maltempo e neve in Liguria: primi fiocchi bianchi nell’entroterra, già 11 cm al Monte Settepani [FOTO]

MeteoWeb

Una forte perturbazione ha raggiunto l’Italia da ovest.

La nuova ondata di maltempo ha fatto scattare l’allerta meteo per neve della protezione civile della Liguria alle 8 di questa mattina, relativamente ai versanti di ponente.

Come da previsioni, sono stati segnalati i primi fiocchi bianchi nell’entroterra della regione: dalla mezzanotte, secondo i dati forniti dal centro meteo Arpal, sono già caduti 11 cm al Monte Settepani nell’entroterra di Savona e 5 cm a Verdeggia nell’entroterra di Imperia.

Nelle ultime ore le nevicate stanno imbiancando in particolare la Val Bormida e la Valle Stura, senza particolari disagi per la circolazione. Neve anche sull’autostrada A6 Savona-Torino dopo Millesimo in direzione Torino.

La neve ha raggiunto anche i 1.287 metri sopra il livello del mare rappresentati dal Beigua, una delle montagne più alte della Liguria. A Giusvalla neve mista ad acqua con una temperatura di +2°C. A Sassello temperatura intorno allo zero, ma, al momento, si registra solo pioggia così come sulla costa, sferzata da gelide raffiche di vento.

Venti settentrionali forti con raffiche di burrasca hanno toccato in costa 90 km/h a Marina di Loano e, sui rilievi, 73.1 km/h a Colle di Cadibona.

Le temperature sono in calo con valore minimo di -3.7°C a Monte Settepani. Confermata quota neve verso i 400-600 metri su Valbormida ovest e Valbormida centro, 500-700 metri su Valbormida est.

