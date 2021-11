Maltempo, è una notte da lupi al Centro/Sud: freddo polare, forti nevicate fino a bassa quota

MeteoWeb

E’ una notte di freddo e forte maltempo al Sud Italia: piove con +5°C a Cosenza, abbiamo +6°C a Catanzaro, +7°C a Catania, Messina e Reggio Calabria, mentre al Centro/Nord c’è il gelo con temperature sottozero anche in pianura.

La situazione attuale dal satellite:

Le previsioni meteo circa la traiettoria del minimo depressionario stanno rispettando la tabella di marcia. Il fulcro vorticoso è in azione, in queste ore, sul basso Adriatico, con fronti instabili da esso convogliati, più efficaci sul medio Adriatico, sul basso Tirreno, localmente sui settori ionici e sulla Sardegna. Saranno queste le aree che, nelle prossime ore serali e in quelle notturne, continueranno a vedere precipitazioni diffuse, spesso a carattere di rovescio o temporale, ma ancora a carattere nevoso e, via via, a quote più basse. In termini di piogge, vanno segnalate più intense e talora ancora forti sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia settentrionale con altri accumuli fino a 50 /70 mm localmente, specie sul Reggino settentrionale e anche localmente sul Messinese. Piogge di buona consistenza anche sul medio Adriatico, soprattutto tra Abruzzo, Molise e Gargano.

Ma, in questa sede, rileviamo le aree a maggior rischio nevicate nelle prossime ore serali e notturne. Un po’ tutto l’Appennino centro-meridionale continuerà a essere esposto alle correnti ruotate, nel frattempo, dai quadranti mediamente settentrionali. In particolare, nevicate sono attese, per di più già in atto, sui rilievi abruzzesi, dapprima su quelli orientali, poi via via anche verso quelli più interni nella tarda sera e nella notte. Locali nevicate sul Gargano, verso il Molise interno e anche sui settori orientali della Campania. Su queste aree, nevicate più abbondanti sono attese sui rilievi abruzzesi, con a accumuli di altri 5/10 cm localmente sopra i 5/600 m sulle aree in lilla, alcuni centimetri anche un po’ più in basso; imbiancate o un range tra 1 e 5 cm sulle aree in blu e a quote intorno ai 5/700 m. Altre nevicate diffuse e localmente più abbondanti sono attese sui rilievi calabresi, localmente su quelli siciliani nordorientali e settentrionali e ancora localmente sulle aree interne montuose della Sardegna. Tuttavia, la neve tra Calabria e Sicilia scenderà a quote più alte, per un campo termico meno freddo e mediamente intorno ai 1000 m, talora con qualche oscillazione di 200/300 m più in basso o localmente un po’ più in alto. Residui fiocchi in serata sui rilievi interni della Sardegna intorno agli 800 m, ma qui poi in generale miglioramento. Gli accumuli alle quote indicate in Calabria potranno essere anche qui localmente più significativi, fino ad altri 10 cm o persino oltre. Infine, vanno rilevate, secondo le previsioni meteo, nevicate anche sui settori alpini di confine, tra alta Lombardia e Alto Adige, qui fino in valle.

