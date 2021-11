Maltempo: forte nevicata sull’Appennino Toscano, all’Abetone 50 cm di coltre bianca [FOTO]

MeteoWeb

Prima forte nevicata di stagione sull’Appennino Toscano: oltre mezzo metro di neve è stato registrato all’Abetone (Pistoia).

Neve anche in Garfagnana, sopra i 1.000 metri di altitudine, vicino San Pellegrino in Alpe, nel comune di Castiglione di Garfagnana (Lucca).

“Già da oggi l’impianto Sprella in Val di Luce è aperto. La situazione meteo è tutta in divenire, ma le previsioni sono confortanti e lasciano bene sperare. Se si mantengono queste condizioni già da sabato 4 dicembre apriranno altri impianti in buona parte del nostro comprensorio sciistico,” ha dichiarato Andrea Formento, assessore al turismo di Abetone Cutigliano e presidente nazionale di Federfuni.

